Вдень 22 квітня відновився рух вантажівок через пункт пропуску на українсько-польському кордоні «Ягодин – Дорогуськ».
Про це повідомила Державна прикордонна служба України.
За інформацією від Прикордонної варти Республіки Польща, сьогодні о 13 годині завершилася акція протесту польських фермерів перед пунктом пропуску «Дорогуськ – Ягодин», яка тривала з 9 лютого.
Оформлення та пропуск через кордон вантажних транспортних засобів в обох напрямках здійснюється у звичайному режимі.
«Просимо перевізників та водіїв врахувати цю інформацію під час планування міжнародних перевезень», — зазначили прикордонники.
Нагадаємо, 20 квітня було відновлено рух українських вантажівок у пунктах пропуску «Шегині-Медика» та «Краківець-Корчова» на кордоні з Польщею.
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Вдень 22 квітня відновився рух вантажівок через пункт пропуску на українсько-польському кордоні «Ягодин – Дорогуськ».
Про це повідомила Державна прикордонна служба України.
За інформацією від Прикордонної варти Республіки Польща, сьогодні о 13 годині завершилася акція протесту польських фермерів перед пунктом пропуску «Дорогуськ – Ягодин», яка тривала з 9 лютого.
Оформлення та пропуск через кордон вантажних транспортних засобів в обох напрямках здійснюється у звичайному режимі.
«Просимо перевізників та водіїв врахувати цю інформацію під час планування міжнародних перевезень», — зазначили прикордонники.
Нагадаємо, 20 квітня було відновлено рух українських вантажівок у пунктах пропуску «Шегині-Медика» та «Краківець-Корчова» на кордоні з Польщею.