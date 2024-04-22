Пункт пропуску «Ягодин – Дорогуськ». Фото: Novosti PL

Вдень 22 квітня відновився рух вантажівок через пункт пропуску на українсько-польському кордоні «Ягодин – Дорогуськ».

Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

За інформацією від Прикордонної варти Республіки Польща, сьогодні о 13 годині завершилася акція протесту польських фермерів перед пунктом пропуску «Дорогуськ – Ягодин», яка тривала з 9 лютого.

Оформлення та пропуск через кордон вантажних транспортних засобів в обох напрямках здійснюється у звичайному режимі.

«Просимо перевізників та водіїв врахувати цю інформацію під час планування міжнародних перевезень», — зазначили прикордонники.

Нагадаємо, 20 квітня було відновлено рух українських вантажівок у пунктах пропуску «Шегині-Медика» та «Краківець-Корчова» на кордоні з Польщею.