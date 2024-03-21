Вулиці Гельсінкі. Фото: e-finland

У щорічному звіті World Happiness Report сьомий рік поспіль Фінляндію визнано найщасливішою країною світу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється у звіті, який базується на результатах Всесвітнього опитування Gallup.

Після Фінляндії у переліку країн із найвищим рівнем щастя розташовані Данія, Ісландія та Швеція. До першої десятки рейтингу також увійшли Ізраїль, Нідерланди, Норвегія, Люксембург, Швейцарія та Австрія.

Водночас Сербія (37-ме місце) та Болгарія (81-ше місце) продемонстрували найбільш значне підвищення рівня щастя з 2013 року. Помітне зростання оцінки життя за той самий період також зафіксовано жителями Латвії (46-те місце) та Конго (89-те місце).

Сполучені Штати, які цьогоріч зайняли 23-тє місце у рейтингу, вперше не увійшли до першої двадцятки через значне зниження добробуту американців віком до 30 років.

Україна у рейтингу за рік опустилася на 13 сходинок та посіла 105-те місце.

Останнє місце у рейтингу незмінно займає Афганістан (143-тє місце).

Звіт було опубліковано у середу, 20 березня, з нагоди Міжнародного дня щастя. Експерти використали відповіді людей із понад 140 країн, щоб скласти рейтинг найщасливіших країн світу.

Рейтинг ґрунтується на середній оцінці якості життя різних груп населення за три попередні роки. Аналітики беруть до уваги такі фактори, як ВВП на душу населення, соціальна підтримка, тривалість здорового життя, свобода, щедрість і корупція.

Нагадаємо, понад дві третини українців вважають, що наразі країна рухається у напрямку до згуртованості і єдності, до повномасштабного вторгнення РФ думки українців були кардинально іншими.

У лютому 2024 року переважна більшість українців (69%) вважають, що Володимир Зеленський має працювати на посаді президента до кінця воєнного стану.

У жовтні минулого, 63,8% опитаних українців негативно ставляться до ідеї проведення загальнонаціональних виборівв країні до завершення війни, та тільки 15,1% громадян — позитивно, 21% — не визначилися.

Наприкінці серпня 2023 року, сенатор США від Республіканської партії Ліндсі Грем зазначив, що попри війну, у 2024 році в Україні мають відбутися вибори.

Як раніше повідомлялось, Володимир Зеленський заявив, що балотуватиметься у президенти, якщо вибори відбудуться під час війни.