РФ проведе навчання із застосування нестратегічної ядерної зброї. Ілюстративне фото: Getty Images

Росія найближчим часом проведе навчання із застосування нестратегічної ядерної зброї.

Про це йдеться в опублікованому в понеділок вранці повідомленні Міністерства оборони РФ.

У ньому сказано, що доручення провести навчання дав президент Росії Володимир Путін. Генеральний штаб розпочав підготовку навчань «з ракетними з’єднаннями Південного військового округу із залученням авіації, а також сил Військово-Морського флоту».

Під час навчань росіяни планують «здійснити комплекс заходів щодо практичного відпрацювання питань підготовки та застосування нестратегічної ядерної зброї». Зокрема, буде відпрацьовуватися бойове застосування такої зброї «з метою безумовного забезпечення територіальної цілісності та суверенітету російської держави у відповідь на провокаційні заяви та погрози окремих західних офіційних осіб на адресу Російської Федерації».

Раніше повідомлялося, що росіяни на окупованій частині Запорізької області готуються провести призов на військову службу.