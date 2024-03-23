Американські вчені створили біорозкладний пластик із водоростей. Фото: Shutterstock

Вчені з Каліфорнійського університету в Сан-Дієго представили пластик, що «розкладається». Полімер на рослинній основі може стати екологічною альтернативою справжньому пластику.

Про це пише «Процес».

Вчені запропонували замінити пластик матеріалом, який біологічно розкладатиметься наприкінці терміну служби і не забруднюватиме середовище. Вони представили полімер, створений на основі водоростей.

Під час експериментів частинки полімеру помістили в компост. Через 90 днів їхня кількість скоротилася на 68%, тоді як вміст звичайного пластику за цей час не змінився.

Через 200 днів кількість частинок полімеру знизилася на 97%. Пластик також залишився незмінним.

Вчені зробили висновок, що новий полімер розкладається приблизно за 200 днів, тоді як звичайний пластик продемонстрував стійкість до біорозкладання. Подальший аналіз показав, що бактерії здатні використовувати полімер як джерело вуглецю і розщеплювати його.

Нагадаємо, ізраїльські вчені вперше виростили м’ясо вугра в лабораторії.