В лабораторії Forsea Foods в Ізраїлі вперше виростили м’ясо прісноводного вугра.

Основою слугували ембріональні клітини японського вугра унагі, пише «УП. Життя» з посиланням на західні ЗМІ.

До розробки штучного м’яса «підштовхнув» надмірний вилов та різке падіння популяції вугрів. Гуртова ціна на цей продукт в Японії становить близько 250 доларів за кілограм.

Як зазначили у Forsea Foods, у вугрів дуже складний життєвий цикл. Він включає тривалі міграції з річок до океану та кілька окремих життєвих стадій, тому цей вид риби неможливо вирощувати в неволі.

Компанія, яка виростила м’ясо штучного вугра, співпрацювала з японським шеф-кухарем, щоб створити унагі кабаякі — маринованого вугра, смаженого на рисі, і унагі нігірі, різновид суші.

— Це дорога риба, і її нікому постачати. Вона має дуже унікальний смак і текстуру — дуже ніжний і жирний, а також ми намагаємось додати унікальний смак умамі, — сказав Ро Нір, виконавчий директор Forsea Foods.

Він додав, що «прототип» зазнає подальших удосконалень перед тим, як надійде в продаж. У Forsea Foods планують ввести культивованого вугра на ринок вже за 2 роки.

М’ясо риби виготовили з використанням органоїдів, крихітних пучків тканини, які спочатку були розроблені для використання в медичних дослідженнях. Органоїди складаються з ембріональних стовбурових клітин, взятих із запліднених яєць вугра. Ці клітини можуть перетворитися на будь-яку тканину, і, зростаючи, вони самоорганізуються у структуру справжнього м’яса.

Однак розробники попереджають, що кінцевий продукт міститиме деякі рослинні інгредієнти.

Натомість цей метод гарантує, що продукт виробляється без використання антибіотиків або гормонів.

У компанії стверджують, що культивоване м’ясо матиме набагато менший вплив на навколишнє середовище, ніж м’ясо худоби. Вчені заявили, що відмова від звичайного м’яса та молочних продуктів є найбільшим способом зменшити вплив на навколишнє середовище на планету.

Нагадаємо, дослідники з Бразилії розробили вакцину, призначену для боротьби із залежністю від кокаїну. Вона має допомогти людям, залежним від цього наркотику, на шляху до реабілітації.