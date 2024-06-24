Інфографіка DeepState, на якій Новоолександрівка позначена окупованою. Скриншот

23 червня аналітики DeepState повідомили, що російські війська окупували село Новоолександрівка в Донецькій області, поблизу Очеретиного та просунулися до траси Покровськ-Костянтинівка. У Збройних силах України заперечили інформацію ресурсу DeepState про повну окупацію села.

Про це заявило Управління стратегічних комунікацій Генерального штабу ЗСУ.

У Страткомі стверджують, що значна частина Новоолександрівки справді зайнята окупантами, але не вся. Повністю населений пункт ворог не контролює, а на вулицях села наразі точаться важкі бої.

«Переважаючий у силах противник пре несамовито, але бійці 110 ОМБр спільно із суміжними підрозділами надзусиллями стримують його дикий натиск», — зазначається в повідомленні.

Частина Новоолександрівки, у яку прорвалися росіяни, перебуває під вогневим контролем українських військових.

У ЗСУ додали, що «вживають усіх заходів для вибиття звідти окупантів».

Нагадаємо, 9 червня Рамзан Кадиров заявив, що його військові нібито захопили прикордонне село Рижівка у Сумській області. Пізніше в РНБО інформацію спростували. там зазначили, що у прикордонні Сумської області наразі немає активних дій, окупанти намагалися випробувати оборону в напрямку Рижівкі, але українські бійці завдали по ньому вогневого ураження.