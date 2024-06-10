Рижівка на Сумщині. Фото з відкритих джерел

У прикордонні Сумської області наразі немає активних дій, окупанти намагалися випробувати оборону в напрямку Рижівкі, але українські бійці завдали по ньому вогневого ураження.

Про це повідомив керівник «Центру протидії дезінформації» при РНБО Андрій Коваленко.

«Сумська область. Станом на зараз — це не початок того ж, що було у Харківській області. Росіяни спробували промацати оборону в напрямку Рижівки, яка є «супутником» російського Тьоткіно. Активних дій в прикордонні наразі немає. Сили оборони ситуацію контролюють, ворог отримав вогневе ураження», — заявив Андрій Коваленко.

Зазначимо, що ввечері 9 червня Рамзан Кадиров заявив, що його військові нібито захопили прикордонне село Рижівка у Сумській області. Як пояснили аналітики DeepState, насправді населений пункт фактично перебуває у «сірій зоні» й туди вже заходили російські диверсійно-розвідувальні групи (ДРГ). Ба більше, ситуація в селі не змінювалась від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації.

Наступ РФ на Харківщину

Нагадаємо, російські війська посилили обстріли на північному напрямку Харківської області. Передусім противник завдає ударів по місту Вовчанськ.

Для посилення оборони на Вовчанському напрямку спрямовано резервні підрозділи Збройних Сил України. Військові продовжують стримувати наступ ворога.

Згодом президент України Володимир Зеленський підтвердив, що російська армія розпочала контрнаступ на Харківському напрямку. Він зазначив, що військове командування знало про плани ворога щодо нового наступу та розрахувало сили для відповіді на атаку.

Також Володимир Зеленський повідомив про посилення позицій на Харківщині, де продовжуються оборонні операції.

Також повідомлялося, що темп російських наступальних операцій на півночі Харківської області сповільнився. За даними аналітиків, російські війська надають перевагу створенню «буферної зони» в районі кордону, а не більш глибокому просуванню в Харківську область. Сили оборони не дають противнику закріпитися у Вовчанську.

У Харківській області російські війська розширили зону активних бойових дій майже на 70 кілометрів і зосередили основні зусилля на напрямку Стрілеча — Липці та захоплені Вовчанська і розгортанням наступу в тил українських військ.

Зазначається, що російські окупанти у північній частині Вовчанська на Харківщині беруть цивільних мешканців у полон, зафіксовані випадки розстрілів цивільного населення.

17 травня президент Росії Володимир Путін заявив, що у Росіє немає планів захопити Харків. А активізацію наступу на Харківському напрямі він виправдовує обстрілами Бєлгорода з боку України.

19 травня президент Володимир Зеленський повідомив, що на Харківщині українські війська зміцнили позиції та готові протистояти ворогу.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що після «незначних успіхів» під час наступу на Вовчанськ, росіяни «повністю зав’язли у вуличних боях за місто».