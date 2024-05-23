Фото: Getty Images

Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський каже, що після «незначних успіхів» під час наступу на Вовчанськ Харківської області, наразі росіяни «повністю зав’язли у вуличних боях за місто».

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Продовжую свою роботу в частинах Східного фронту. Після перших незначних успіхів в ході наступальних боїв на Харківщині противник повністю завʼяз у вуличних боях за Вовчанськ та поніс дуже високі втрати в особовому складі штурмових підрозділів. Наразі ворог з різних напрямків перекидає резерви, намагаючись підтримати активні штурмові дії, але безуспішно», — йдеться в повідомленні.

Наступ РФ на Харківщину

Нагадаємо, російські війська посилили обстріли на північному напрямку Харківської області. Передусім противник завдає ударів по місту Вовчанськ.

Для посилення оборони на Вовчанському напрямку спрямовано резервні підрозділи Збройних Сил України. Військові продовжують стримувати наступ ворога.

Згодом президент України Володимир Зеленський підтвердив, що російська армія розпочала контрнаступ на Харківському напрямку. Він зазначив, що військове командування знало про плани ворога щодо нового наступу та розрахувало сили для відповіді на атаку.

Також Володимир Зеленський повідомив про посилення позицій на Харківщині, де продовжуються оборонні операції.

Голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов 13 травня зазначив, що російська армія здійснила обстріли понад 30 населених пунктів Харківської області. Постраждали семеро людей.

Також повідомлялося, що темп російських наступальних операцій на півночі Харківської області сповільнився. За даними аналітиків, російські війська надають перевагу створенню «буферної зони» в районі кордону, а не більш глибокому просуванню в Харківську область. Сили оборони не дають противнику закріпитися у Вовчанську.

У Харківській області російські війська розширили зону активних бойових дій майже на 70 кілометрів і зосередили основні зусилля на напрямку Стрілеча — Липці та захоплені Вовчанська і розгортанням наступу в тил українських військ.

На сьогодні евакуювати населення з Харкова не планують. Водночас до міста привозять людей з області, з районів, де тривають бойові дії.

Також повідомлялося, що російські окупанти у північній частині Вовчанська на Харківщині беруть цивільних мешканців у полон, зафіксовані випадки розстрілів цивільного населення.

17 травня президент Росії Володимир Путін заявив, що у Росіє немає планів захопити Харків. А активізацію наступу на Харківському напрямі він виправдовує обстрілами Бєлгорода з боку України.

19 травня президент Володимир Зеленський повідомив, що на Харківщині українські війська зміцнили позиції та готові протистояти ворогу.