Вовчанськ. Фото з відкритих джерел

Для посилення оборони на Вовчанському напрямку спрямовано резервні підрозділи Збройних Сил України. Військові продовжують стримувати наступ ворога.

Про це повідомили у Збройних силах України.

Нагадаємо, що російські війська посилили обстріли на північному напрямку Харківської області. Передусім противник завдає ударів по місту Вовчанськ.

Протягом цієї доби на Вовчанському напрямку ворог атакував керованими авіаційними бомбами (КАБ). Також росіяни спробували прорвати оборону.

«З початком ночі російські окупанти посилили вогневий тиск на передній край нашої оборони за підтримки артилерії. Приблизно о 5 ранку відбулася спроба прориву противником нашої лінії оборони під прикриттям бронетехніки. Станом на зараз ці атаки відбито, тривають бої різної інтенсивності. Для посилення оборони на цій ділянці фронту спрямовано резервні підрозділи. Збройні Сили України продовжують стримувати наступ ворога», — йдеться у повідомленні.

Інформації щодо загиблих та поранених унаслідок обстрілів російськими окупантами Вовчанська поки немає, є дані про масовані руйнування.

Крім того, з міста Вовчанська та навколишніх населених пунктів на Харківщині відбувається евакуація населення. Влада, поліція та волонтери спільно допомагають людям виїжджати. Про це «Громадському радіо» розповів голова Вовчанської МВА Тамаз Гамбарашвілі.

«Зараз ми евакуюємо населення. Основна маса людей виїжджає своїм транспортом. Але водночас разом з гуманітарним центром ми організовуємо вивіз тих місцевих у кого немає своїх автівок. Спільно з волонтерами і поліцією працюємо. Вивозимо з Вовчанська і ближніх населених пунктів», — розповів очільник адміністрації.

Нагадаємо, в ніч на 10 травня, о 03:20, російські війська завдали удар по місту Харків. Є пошкодження цивільної інфраструктури та постраждалі.