Росіяни дроном атакували авто на Харківщині: загинув суддя Верховного суду

Обстріляний автомобіль, фото: Харківська обласна прокуратура

У селі Козача Лопань на Харківщині російські війська влучили з дрона в цивільний автомобіль. У результаті загинув водій, суддя Верховного Суду України, який на момент атаки перебував за кермом, ще троє жінок отримали поранення.

Про це повідомляють обласна прокуратура та голова ОВА Олег Синєгубов.

Інцидент стався 28 вересня, коли FPV-дрон вразив автомобіль Mitsubishi Lancer. 61-річний суддя, який розвозив гуманітарну допомогу, загинув на місці.

За попередніми даними, серед постраждалих — троє жінок, які знаходились у цьому авто, вони були доставлені до лікарні.

Нагадаємо, вдень 28 вересня російсько-окупаційні війська вдарили FPV–дроном по населеному пункту в Куцурубській громаді, там поранено подружжя пенсіонерів.