РФ сповільнила наступ на Харківщині. Фото: GETTY IMAGES

Темп російських наступальних операцій на півночі Харківської області сповільнився за останню добу.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

ISW вважає, що російські війська надають перевагу створенню «буферної зони» в районі кордону, а не більш глибокому просуванню в Харківську область.

Кілька українських військових чиновників повідомили 14 травня, що, на їхню думку, ситуація в Харківській області повільно стабілізується. У Генштабі оголосили, що українські сили почали «зачистку» Вовчанська, завдаючи ударів по видимих російських штурмових групах у населеному пункті.

Декілька російських і українських джерел також повідомили, що російські війська використовують нову тактику в цьому напрямку — невеликі штурмові групи чисельністю не більше п'яти осіб проникають на українські позиції, а потім об'єднуються з іншими невеликими штурмовими групами в більшу ударну групу.

Кадри з безпілотника, зняті нібито у Вовчанську, показують, що російська піхота діє в межах населеного пункту невеликими штурмовими групами, що підтверджує ці повідомлення, зазначає ISW.

Водночас використання невеликих штурмових груп може сприяти збільшенню втрат живої сили росіян і техніки та сповільненню загального темпу наступу на цьому напрямку.

Начальник Генерального штабу України генерал-майор Анатолій Баргилевич припустив, що російські війська втратили до 1 740 солдатів на цьому напрямку лише за останню добу, що є дуже високим показником втрат.

ISW не може підтвердити цю цифру, але ймовірний рівень втрат відповідає загальному сповільненню темпів наступу, що спостерігалося 14 травня.

«Якщо темпи російських операцій залишаться відносно низькими, російські війська, ймовірно, зосередяться на закріпленні нових позицій і нарощуванні бічного виступу в Харківській області шляхом об'єднання угруповань у Липцях і Вовчанську та створення «буферної зони» в прикордонній зоні, замість того, щоб просуватися далі вглиб області, як оцінював ISW раніше», — йдеться у звіті.

Наступ РФ на Харківщину

Нагадаємо, російські війська посилили обстріли на північному напрямку Харківської області. Передусім противник завдає ударів по місту Вовчанськ.

Для посилення оборони на Вовчанському напрямку спрямовано резервні підрозділи Збройних Сил України. Військові продовжують стримувати наступ ворога.

Згодом президент України Володимир Зеленський підтвердив, що російська армія розпочала контрнаступ на Харківському напрямку. Він зазначив, що військове командування знало про плани ворога щодо нового наступу та розрахувало сили для відповіді на атаку.

Також Володимир Зеленський повідомив про посилення позицій на Харківщині, де продовжуються оборонні операції.

Голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов 13 травня зазначив, що російська армія здійснила обстріли понад 30 населених пунктів Харківської області. Постраждали семеро людей.