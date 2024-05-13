Обстріл Харківщини. Фото: Олег Синєгубов

Російська армія здійснила обстріли понад 30 населених пунктів Харківської області.

Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов, передає Укрінформ.

За його словами, артилерійських та мінометних ударів зазнали понад 30 населених пунктів, зокрема Липці, Веселе, Нескучне, Стариця, Зарічне, Зелений Яр, Гонтарівка, Томахівка, Юрченкове, Вовчанськ.

У селі Малі Проходи Харківського району внаслідок обстрілу горів будинок.

У ОВА зазначили, що у Дворічній через обстріл із РСЗВ пошкоджений один приватний будинок, поранена 46-річна жінка.

У селі Липці Харківського району КАБ влучив у комунальний навчальний заклад.

В Ізюмі внаслідок детонації боєприпаса поранений 69-річний чоловік, повідомив голова ОДА.

Зазначається, що 12 травня внаслідок серії масованих обстрілів Вовчанська з різних видів озброєння пошкоджені приватні будинки, постраждали семеро людей.

Як зауважив очільник ОДА, за минулу добу українські війська на Куп’янському напрямку відбили 9 ворожих атак, зокрема у районах Петропавлівки і Берестового.

На Харківському напрямку українські воїни відбили 12 російських атак, зокрема у районах Лукʼянців, Вовчанська, Бугруватки.

Також Олег Синєгубов підкреслив, що 1695 людей евакуювали з Чугуївського району, 2589 — з Харківського, 44 — з Богодухівського. 1434 людей евакуювали волонтери. Всього евакуйовані 5762 людей.

Нагадаємо, що минулої доби російські окупанти вчергове обстріляли дві громади Миколаївської області — Очаківську та Куцурубську.