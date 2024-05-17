Сили оборони не дають росіянам закріпитися у Вовчанську. Фото: Громадське радіо

За добу росіяни втратили понад 320 людей вбитими та пораненими на Харківському напрямку.

Сили оборони не дають противнику закріпитися у Вовчанську, повідомили в Генштабі Збройних сил в ефірі телемарафону.

Зазначається, що протягом минулої доби на Харківському напрямку ворог продовжував наступальні дії і здійснив 11 атак. Бої точилися зокрема в районах населених пунктах Липці, Стариця, Вовчанськ. Ворог продовжує зазнавати вогневого ураження з нашої артилерії та БПЛА. Сили оборони здійснюють зачистку вулиць на півночі Вовчанська.

За минулу добу ворог втратив на цьому напрямку понад 320 осіб вбитими і пораненими, а також 43 одиниці озброєння та військової техніки.

Найбільша активність російських військ зафіксована на Покровському напрямку у Донецькій області. Там протягом доби українські оборонці відбили 41 атаку ворога.

Наступ РФ на Харківщину

Нагадаємо, російські війська посилили обстріли на північному напрямку Харківської області. Передусім противник завдає ударів по місту Вовчанськ.

Для посилення оборони на Вовчанському напрямку спрямовано резервні підрозділи Збройних Сил України. Військові продовжують стримувати наступ ворога.

Згодом президент України Володимир Зеленський підтвердив, що російська армія розпочала контрнаступ на Харківському напрямку. Він зазначив, що військове командування знало про плани ворога щодо нового наступу та розрахувало сили для відповіді на атаку.

Також Володимир Зеленський повідомив про посилення позицій на Харківщині, де продовжуються оборонні операції.

Голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов 13 травня зазначив, що російська армія здійснила обстріли понад 30 населених пунктів Харківської області. Постраждали семеро людей.

Також повідомлялося, що темп російських наступальних операцій на півночі Харківської області сповільнився. За даними аналітиків, російські війська надають перевагу створенню «буферної зони» в районі кордону, а не більш глибокому просуванню в Харківську область.

На сьогодні евакуювати населення з Харкова не планують. Водночас до міста привозять людей з області, з районів, де тривають бойові дії. Від початку російського наступу на півночі Харківської області до 16 травня з прикордонних населених пунктів вивезли 8 тисяч 779 людей.

Також повідомлялося, що російські окупанти у північній частині Вовчанська на Харківщині беруть цивільних мешканців у полон, зафіксовані випадки розстрілів цивільного населення.