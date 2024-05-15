Евакуацію з Харкова не планують, приймаємо людей з області / Фото Суспільне Харків

На сьогодні евакуювати населення з Харкова не планують. Водночас до міста привозять людей з області, з районів, де тривають бойові дії.

Про це заявив мер Харкова Ігор Терехов в ефірі телемарафону.

— Понад вісім годин лунає повітряна тривога. Ніч пережили більш-менш спокійно. Лунали вибухи, були прильоти по житловій забудові. Вони використовують тактику залякування людей, щоб люди виїжджали з міста, — сказав він.

Також Ігор Терехов зазначив, що наразі не йде мова про евакуацію з Харкова.

— Навпаки ми приймаємо до Харкова — приїжджають люди з районів, де зараз ідуть активні бойові дії», — розказав мер.

Ігор Терехов додав, що до міста вже прибули понад шість тисяч людей. Їх розмістили у гуртожитках і надають «все можливе, щоб вони почувалися більш-менш захищеними».

Наступ РФ на Харківщину

Нагадаємо, російські війська посилили обстріли на північному напрямку Харківської області. Передусім противник завдає ударів по місту Вовчанськ.

Для посилення оборони на Вовчанському напрямку спрямовано резервні підрозділи Збройних Сил України. Військові продовжують стримувати наступ ворога.

Згодом президент України Володимир Зеленський підтвердив, що російська армія розпочала контрнаступ на Харківському напрямку. Він зазначив, що військове командування знало про плани ворога щодо нового наступу та розрахувало сили для відповіді на атаку.

Також Володимир Зеленський повідомив про посилення позицій на Харківщині, де продовжуються оборонні операції.

Голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов 13 травня зазначив, що російська армія здійснила обстріли понад 30 населених пунктів Харківської області. Постраждали семеро людей.

Також повідомлялося, що темп російських наступальних операцій на півночі Харківської області сповільнився за останню добу.