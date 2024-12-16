Затримали двох харківських підлітків, які підозрюються у підривах вибухівки біля підрозділів поліції

У Харкові затримали двох неповнолітніх. Фото: СБУ

У Харкові затримали двох неповнолітніх, яких підозрюють у закладанні вибухівки біля двох підрозділів поліції. Їм повідомлено про підозру у вчиненні терористичного акту.

Про це повідомляє пресслужба Служби безпеки України та Офісі генпрокурора.

Зазначається, що 8 грудня близько 17:00 біля Слобідського райвідділу поліції У Харкові пролунав вибух. Наступного дня майже у той самий час аналогічна подія повторилась і у Холодногірській поліції. Дивом внаслідок цих дій ніхто не постраждав.

Правоохоронці затримали двох мешканців Харкова – хлопця та дівчину віком 15 років.

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Зазначається, що підлітки знайшли оголошення про «швидкий та легкий заробіток» через Telegram-канал.

«Встановлено, що через Telegram-канал вони знайшли оголошення про «швидкий та легкий заробіток». Неповнолітні діяли окремо один від одного. Хлопець зробив саморобну вибухівку через інструкцію «роботодавців», які виходили з ним на звʼязок по відео. «Куратори» контролювали процес розробки вибухівки, але камеру не вмикали. Дівчина забрала вже готову вибухівку зі схованки», — йдеться у повідомленні.

За даними правоохоронців, підлітки також приховано встановили телефони, щоб камери були направлені на будівлі поліції. Це було потрібно для дистанційної детонації та фіксування на відео наслідків підривів.

Наразі підліткам повідомили про підозру у вчиненні терористичного акту (частина 2 статті 258 КК України).

У Харкові затримали двох неповнолітніх. Фото: СБУ У Харкові затримали двох неповнолітніх. Фото: СБУ У Харкові затримали двох неповнолітніх. Фото: СБУ

Нагадаємо, що на початку грудня на Миколаївщині затримали чотирьох підлітків, яких підозрюють у підпалі електропідстанцій в Первомайському районі на замовлення спецслужб Росії.

Раніше повідомлялось, що неповнолітній, який готував диверсію на залізниці у Вознесенську отримав умовний термін.