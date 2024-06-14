Розведення Варварівського мосту у Миколаєві. Фото: «НикВести»

У Миколаєві хочуть сформувати перелік суден, які переправлятимуть населення у разі несправності мостів.

Таку пропозицію озвучив перший віце-мер миколаївського міського голови Віталій Луков на робочій нараді з представниками баз стоянок водного транспорту у Миколаєві, пишуть «НикВести».

За його словами, Миколаїв має бути готовим до надзвичайних ситуацій, таких як підрив або несправність мостів з інших причин. Як приклад він навів початок повномасштабного вторгнення, коли мости були розведені, а людям, зокрема медикам необхідно було переправитися на інший берег.

Робоча нарада з представниками баз стоянок водного транспорту у Миколаєві. Фото: «НикВести»

— У нас виникло питання під час війни, коли мости були розведені, а населенню, у тому числі військовим та медикам, необхідно було потрапити на іншу сторону, то вони зробити цього не могли. Нам треба подумати, що робити, якщо виникне така ситуація. Щоб ми могли розраховувати, на ті судна, які можуть швидко спуститися на воду. А якщо виникне така ситуація, як з Антонівським мостом, — сказав Віталій Луков.

Наразі міська влада займається збором контактів власників причалів та баз-стоянок, які готові дати човни у випадку надзвичайної ситуації.

Нагадаємо, 11 листопада 2022 року на Херсонщині зруйнували Антонівський міст. Тоді, після удару по мосту, два прольоти дорожнього полотна просто впали в воду.

Зазначимо, що у грудні 2023 року стало відомо, що поблизу Миколаєва планують побудувати об’їзду дорогу. Наразі запланований старт першого етапу — будівництво розв'язки на трасі М-14. Цей проєкт розробили спільно з Японським агентством міжнародного співробітництва JICA. Це важливо для того, щоб розвантажити автошляхи Миколаєва й відремонтувати Варварівський та Інгульський мости, уточнили в Держагенстві відновлення. Час проїзду в обхід Миколаєва становитиме всього 8 хвилин, тоді як зараз через місто – 1 годину.

«Японський» міст

Плани збудувати в Миколаєві новий міст озвучуються вже протягом багатьох років. Питанням будівництва мосту через Південний Буг у 2013 році зацікавились японські інвестори. Загальна вартість будівництва на той період оцінювалася в 3,5 мільярди гривень. До Миколаєва навіть приїжджав посол Японії, який підтвердив важливість будівництва мосту. Проте японські інвестори вирішили профінансувати реконструкцію каналізаційних мереж у селищі Бортничі під Києвом, замість будівництва мосту в Миколаєві.

У 2018 році переговори щодо будівництва мосту було відновлено. Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич у липні цього ж року повідомив, що будівництво так званого «японського» мосту в Миколаєві може розпочатися в 2022 році і закінчитися через 4 роки. Через рік після цього представники японської компанії JICA навіть подали результати дослідження в рамках підготовки проекту будівництва мосту через Південний Буг.

Питанням будівництва японського мосту в Миколаєві також зайнявся президент Володимир Зеленський. У жовтні 2019 року він обговорив із президентом JICA Сінічі Кітаока перспективи будівництва мосту у Миколаєві.

У лютому 2021 року губернатор Миколаївщини Віталій Кім заявляв, що будівництво «японського» мосту можуть розпочати у грудні 2021 року . У серпні цього ж року мер Олександр Сенкевич повідомив про швидке завершення бюрократичних процесів, пов'язаних з будівництвом «японського» мосту в Миколаєві. Він сказав, що всі питання буде врегульовано «найближчого місяця».

Депутат Миколаївської міськради Владислав Чайка повідомив, що по оновленому ТЕО, розробленому японською стороною, міст буде побудований за межею міста — в районі Матвіївки та Сливиного. За його словами, якщо до кінця 2021 року фірма «Інтерпроект» не підготує проект, японська сторона відмовляється від робіт.