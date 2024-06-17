Обстріл енергетики України / Ілюстративне фото ДСНС

Вночі 17 червня російська армія завдала ударів по енергообʼєкту на півдні України та обʼєкту газової інфраструктури в іншому прифронтовому регіоні.

Як повідомили в Міненерго на енергетичному об’єкті пошкоджено будівлю та електричний кабель. Персонал не постраждав.

Зазначається, що в іншому прифронтовому регіоні через обстріл пошкоджене обладнання на об’єкті газової інфраструктури. Обійшлося без жертв.

«Через пошкодження газорозподільних мереж внаслідок ворожих обстрілів у Донецькій області від газопостачання відключено 108 споживачів», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що весняні масовані російські атаки завдали енергетиці Україні збитків на суму понад один мільярд доларів.