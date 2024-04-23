Шахеди. Фото з відкритих джерел

В ніч на 23 квітня російські війська застосували нову тактику атак «Шахедами». Вони намагалися направляти по одному або кілька дронів за різними напрямками і з різною періодичністю.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш.

— Поки ми ще не отримали допомогу від США, ворог намагатиметься інтенсифікувати обстріли різними методами, як сьогодні за допомогою дронів. Ми бачили дещо нову тактику. Росіяни намагалися направляти по різних напрямках один-два «Шахеди» з різною періодичністю, аби максимально зробити незручною боротьбу з ним, — зазначив Ілля Євлаш.

Як повідомлялося, у ніч проти 23 квітня російські війська атакували Україну ударними дронами та балістичними ракетами. Силами та засобами протиповітряної оборони вдалося знищити майже всі безпілотники. На території Миколаївської області знищено чотири БпЛА типу «Shahed 131/136». Під час бойової роботи сил ППО уламками збитого безпілотника було пошкоджено торгівельну інфраструктуру.