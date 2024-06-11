Бійці «Азову» разом з командиром бригади Денисом Прокопенком Telegram / АЗОВ

Адміністрація Джо Байдена дозволила українській бригаді «Азов» використовувати американську зброю, скасувавши заборону, накладену багато років тому.

Про це пише Washington Post з посиланням на Державний департамент США.

Тепер «Азов», який від 2015 року входить до складу Нацгвардії, матиме доступ до такої ж військової допомоги США, як і будь-який інший підрозділ.

— Після ретельної перевірки українська 12-та бригада спеціального призначення «Азов» пройшла перевірку Ліхі, проведену Державним департаментом США, — заявив Держдеп, додавши, не виявив жодних доказів порушень прав людини бригадою.

Видання зазначає, що військовому підрозділу заборонили використовувати американську зброю близько 10 років тому, оскільки американські чиновники вирішили, що деякі з її засновників сповідують расистські, ксенофобські та ультранаціоналістичні погляди.

Заборону передбачав так званий «Закон Ліхі», який не дозволяє надання американської військової допомоги іноземним підрозділам, які, скоїли серйозні порушення прав людини. Він названий на честь колишнього сенатора США Патріка Ліхі, який написав цей закон.

Нагадаємо, що командир бригади «Азов» Денис Прокопенко (Редіс) закликав скасувати поправки до законодавства США на заборону передачі західної зброї його бригаді.

Скасування заборони було пріоритетом для українських посадовців, які кажуть, що бригада могла б бути більш ефективною під час оборони «Азовсталі» у 2022 році, якби мала доступ до американського обладнання. Членам бригади також заборонялося відвідувати навчання, організовані американськими військовими.