Зранку 7 березня сапери проводитимуть розмінування деяких земельних ділянок на околицях Снігурівки у Миколаївській області.
Про це повідомив керівник Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта у телеграм-каналі.
Через роботи рух транспорту на ділянці дороги від подвійного залізничного переїзду до траси Т-15-08 і до перехрестя у напрямку села Кобзарці буде тимчасово перекрито з 8:30 до завершення розмінування.
Рух транспорту до Снігурівки виїзду в напрямок Миколаєва можливий через залізничний переїзд по вулиці Миколаївській біля мікрорайону Птахофабрика.
— Просимо усіх бути обачними та не наражатися на небезпеку, — звернувся до жителів керівник МВА.
Нагадаємо, 5 березня у селі Безіменне в Снігурівській громаді підірвався 38-річний чоловік.
Раніше повідомлялося, у Миколаївській області зафіксовано два випадки підриву на вибухонебезпечних предметах.
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Зранку 7 березня сапери проводитимуть розмінування деяких земельних ділянок на околицях Снігурівки у Миколаївській області.
Про це повідомив керівник Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта у телеграм-каналі.
Через роботи рух транспорту на ділянці дороги від подвійного залізничного переїзду до траси Т-15-08 і до перехрестя у напрямку села Кобзарці буде тимчасово перекрито з 8:30 до завершення розмінування.
Рух транспорту до Снігурівки виїзду в напрямок Миколаєва можливий через залізничний переїзд по вулиці Миколаївській біля мікрорайону Птахофабрика.
— Просимо усіх бути обачними та не наражатися на небезпеку, — звернувся до жителів керівник МВА.
Нагадаємо, 5 березня у селі Безіменне в Снігурівській громаді підірвався 38-річний чоловік.
Раніше повідомлялося, у Миколаївській області зафіксовано два випадки підриву на вибухонебезпечних предметах.