Розмінування Миколаївщини, фото: ДСНС

Зранку 7 березня сапери проводитимуть розмінування деяких земельних ділянок на околицях Снігурівки у Миколаївській області.

Про це повідомив керівник Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта у телеграм-каналі.

Через роботи рух транспорту на ділянці дороги від подвійного залізничного переїзду до траси Т-15-08 і до перехрестя у напрямку села Кобзарці буде тимчасово перекрито з 8:30 до завершення розмінування.

Рух транспорту до Снігурівки виїзду в напрямок Миколаєва можливий через залізничний переїзд по вулиці Миколаївській біля мікрорайону Птахофабрика.

— Просимо усіх бути обачними та не наражатися на небезпеку, — звернувся до жителів керівник МВА.

Нагадаємо, 5 березня у селі Безіменне в Снігурівській громаді підірвався 38-річний чоловік.

Раніше повідомлялося, у Миколаївській області зафіксовано два випадки підриву на вибухонебезпечних предметах.