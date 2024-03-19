В ніч на 19 березня Бійці Військово-морських сил Збройних сил України знищили в небі над Одеською областю два розвідувальні дрони російських військ.
Про це повідомили у військово-морських силах.
«В ніч з 18 на 19 березня на Одещині силами та засобами підрозділів Військово-Морських Сил ЗС України було збито 2 ворожі розвідувальні дрони», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що за минулу добу росіяни обстріляли Куцурубську та Очаківську громади Миколаївської області.
В ніч на 19 березня Бійці Військово-морських сил Збройних сил України знищили в небі над Одеською областю два розвідувальні дрони російських військ.
Про це повідомили у військово-морських силах.
«В ніч з 18 на 19 березня на Одещині силами та засобами підрозділів Військово-Морських Сил ЗС України було збито 2 ворожі розвідувальні дрони», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що за минулу добу росіяни обстріляли Куцурубську та Очаківську громади Миколаївської області.