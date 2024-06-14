Давид Арахамія, голова фракції «Слуга народу», прокоментував успіх правих партій на останніх виборах до Європарламенту, зазначивши, що це було очікувано через зростання ізоляційних настроїв в суспільстві європейських країн.

Таку позицію він висловив у коментарі кореспонденту «НикВести» під час Ukraine Recovery Conference у Берліні.

Як відомо, з 6 по 9 червня проходили вибори до Європейського парламенту. На цих виборах політичні сили по-різному отримали підтримку виборців по всій Європі. Найбільше місць у законодавчому органі ЄС отримала проєвропейська та проукраїнська «Європейська народна партія», а також лівоцентристський «Прогресивний альянс соціалістів та демократів». Проте вибори показали зростання підтримки правих та ультраправих партій в кількох країнах, таких як Франція, Угорщина, Італія, Німеччина, Швеція та Нідерланди.

За словами Давида Арахамії, це не стало несподіванкою, адже історично в умовах безпекових загроз праві сили мають більше шансів прийти до влади. Про успіх правих партій та ізоляційні настрої можуть ускладнити міжнародну підтримку України та відтермінувати завершення війни.

— Ми про це казали ще рік тому, тому що коли стають на перший план безпекові фактори, статистика історична каже про те, що праві сили приходять більше до влади, тому що вони ізоляційні настрої підтримують. І кажуть, що нам не треба в чужі ніякі війни лізти, і конфлікти, і треба за своє. І тому у нас будуть ситуації проблемні, — зазначив нардеп.

Окрім того, він висловився щодо очікувань від саміту миру, який невдовзі відбудеться у Швейцарії. Арахамія наголосив, що це буде установчий саміт, спрямований на підготовку до подальших переговорів, де будуть залучені всі зацікавлені сторони, включно з міжнародними посередниками.

— Від саміту миру, в першу чергу, все-таки установчий саміт. Ми очікуємо, звичайно, підготовки до другого, де будуть залучені вже всі сторони, включно з агресором (Росією, — прим.), для того, щоб там вже чекати різні рішення, — підкреслив Давид Арахамія.

Також він заявив, що не жалкує про завершення перемовин з РФ у Стамбулі в березні 2022 року, де він був головою делегації України.

Тоді за підсумками тих перемовин були оприлюднені «пропозиції мирного договору». Головні його положення — нейтральний статус України і «підвішений статус» окупованих Криму і частини Донбасу. За словами Давида Арахамії, українська делегація тоді мала багато питань, за якими так і не отримала жодних безпекових гарантій.

— Ні, я не жалкую. Там була така ситуація, що неможливо було, враховуючи те, що там багато питань, за якими не могли надати гарантії. Будемо дивитись далі, яким чином це все буде працювати, — сказав Давид Арахамія.

Переговори в Стамбулі в 2022 році

Переговори між Україною та Росією у Стамбулі стартували 10 березня 2022 року. Тоді голова української делегації Давид Арахамія зустрівся з очільником делегації з РФ, колишнім міністром культури та помічником Володимира Путіна Володимиром Мединським. Після раунду переговорів представник Міноборони РФ оголосив про часткове відведення російських військових від Києва та Чернігова. Також тоді російська сторона оголосила про готовність Путіна до зустрічі з Володимиром Зеленським у разі узгодження мирного договору. Однак договір підписано не було.

Представник російської сторони Володимир Мединський та Давид Арахамія, Стамбул, 2022 рік

Ряд політиків та політологів вважали, що Україна тоді втратила шанс на завершення війни.

В листопаді 2023 року Давид Арахамія розповів, що під час переговорів росіяни обіцяли вивезти війська в обмін на відмову України від вступу до НАТО. Однак українська сторона на це не погодилася, оскільки не була впевнена, що РФ дійсно забереться з території України.

Також глава української делегації в інтерв'ю телеканалу 1+1 заявив, що на це рішення вплинув і премʼєр Британії Борис Джонсон, який настояв на продовженні війни:

«Коли ми повернулися зі Стамбула, приїхав Борис Джонсон до Києва і сказав, що ми взагалі не будемо з ними нічого підписувати — і давайте просто воюватимемо».

Володимир Путін з документом мирної угоди, яку нібито підписала українська сторона, фото: KREMLIN.RU

В травні 2024 року президент Росії Володимир Путін вкотре заговорив про переговори з Україною і сказав, що вони ніколи від них не відмовлялася. Він заявив, що Росія готова домовлятися на базі «стамбульських угод».