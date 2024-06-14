Голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер розповів про те, як регіон готується до наступного опалювального сезону.

Про це Олег Кіпер розповів журналісту «НикВести» під час конференції Ukraine Recovery Conference 2024.

За його словами, в області вже почали підготовку до зимового періоду і до проблем, які можуть виникнути.

— Ми працюємо над цим (підготовкою до опалювального сезону, — прим.) над газопоршневими машинами. Зараз ми працюємо над проблемами, які можуть бути під час опалення, — сказав Олег Кіпер.

Олег Кіпер (праворуч) у Берліні. Фото: НикВести

Як Миколаївська ТЕЦ провалила опалювальний сезон у 2023 році

Опалювальний сезон 2023-24 у Миколаєві розпочався 14 листопада, однак Миколаївська ТЕЦ змогла забезпечити містян теплом тільки на початку грудня через чисельні аварії на тепломережах. Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич вважає, що проблеми із запуском тепла в наступних роках будуть лише погіршуватись.

Після зриву опалювального сезону та заяв Миколаївської ОВА про необхідність кадрових рішень, у ТЕЦ розпочали службове розслідування, щоб знайти винних.

Станом на вечір 18 листопада 2023 року Миколаївська ТЕЦ підключила до тепла тільки половину від загальної кількості своїх споживачів у Миколаєві. При цьому, у вересні в ТЕЦ повідомляли, що на 92% готові до початку опалювального сезону.

Станом на вечір 20 листопада у Миколаєві без опалення залишалися десятки багатоквартирних будинків. У кількох районах міста тривали ремонтні роботи тепломереж. Тоді перший заступник Миколаївського міського голови Віталій Луков повідомив, що підключати усі житлові будинки Миколаєва до тепла планують за декілька днів.

Однак на вечір 21 листопада у місті без опалення все ще залишалися більше 400 багатоквартирних будинків. В Миколаївській ТЕЦ розповіли, що затримки у подачі тепла у багатоквартирні будинки виникли через великі пориви на магістральних трубопроводах теплотрас.

30 листопада в ТЕЦ повідомили, що через аварійні роботи ще на трьох ділянках міста жителі на деякий час знову залишаться без опалення. Проте в компанії одразу повідомили про гарну новину — за прогнозом синоптиків у Миколаєві очікується покращення погодних умов.

Численні пориви мереж ТЕЦ пов'язують, зокрема, з тим, що минулого опалювального сезону підприємство використовувало солону воду з лиману, яка прискорює корозію і так застарілих труб. На противагу цьому у «Миколаївоблтеплоенерго» заливали очищену воду зі свердловин, про що «НикВести» писали у статті «Зима близько: Яким буде опалювальний сезон в Миколаєві?». Таким чином в будинках, які обслуговує комунальне облтеплоенерго, старт обох опалювальних сезонів почався без зривів та значних аварій.

Водночас в Миколаївській ТЕЦ повідомили, що під час опалювального сезону 2023/2024 заливають воду з лиману тільки в аварійних випадках. Таким чином мережі підприємства заповнені солоною водою на 8%, тоді як минулого року системи були заповнені лиманною водою на 91%.

Уже півроку Миколаївська ТЕЦ не приводить до ладу вулицю Маріупольську (Московську) (від проспекту Центрального до Чкалова, де проводили ремонтні роботи на тепломережах восени минулого року. В Миколаївський ТЕЦ кажуть, що асфальтувати розриті ділянки дороги по вулиці Маріупольській наразі немає сенсу, адже через декілька місяців там проводитимуть часткову заміну теплотраси. Ділянка мереж має бути замінена від вулиці Дунаєва до Севастопольскої. Аналогічні роботи проведуть на ділянках по вулиці Пограничній.

Нагадаємо, директор Миколаївської теплоелектроцентралі (ТЕЦ) Дмитро Мирошниченко подав декларацію про майно та доходи за 2023 рік. За рік посадовець заробив 2 мільйони 143 тисячі 897 гривень. В середньому заробітна плата посадовця склала 178 тисяч гривень на місяць (близько 4,5 тисяч доларів США).

Крім того, Миколаївський окружний адміністративний суд розгляне справу за позовом журналістки онлайн-медіа «НикВести» до Миколаївської теплоелектроцентралі (ТЕЦ), яка відмовилась надати інформацію про заробітні плати керівництва протягом 2023 року.