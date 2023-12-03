Дмитро Мірошніченко

Після зриву опалювального сезону та заяв від Миколаївської ОВА про необхідність кадрових рішень, у ТЕЦ розпочали службове розслідування, щоб знайти винних.

Про це у коментарі «НикВести» розповів директор «Миколаївської ТЕЦ» Дмитро Мірошниченко.

Нагадаємо, що у Миколаївській обласній військовій адміністрації заявили, що не дивлячись на заяви про готовність до опалювального сезону, «Миколаївська ТЕЦ» не виконала своїх обіцянок. В ОВА вимагають від підприємства кадрових рішень.

Коментуючи заяви від керівництва ОВА Дмитро Мірошниченко повідомив, що наразі тимчасово відсторонили від посади головного інженера, який відповідає за підготовку та проведення опалювального сезону. Керівник ТЕЦ зазначив, що це не означає, що саме головний інженер винний, все стане зрозуміло після завершення службового розслідування, яке триватиме близько місяця.

— Валентин Васильович (Гайдаржи, — прим.) загострив увагу на кадровій політиці. Що зроблено? Нами організовано службове розслідування. На час проведення розслідування таких масових аварій відсторонено від виконання обов’язків головного інженера Сергія Рикова. Гадаю, протягом місяця закінчимо службове розслідування. Треба проаналізувати різні матеріали. Це не просто так, що з кимось поговорити. Треба подивитись акти виконаних робіт, коли та що робилось, скільки коштів вкладалося, як формувалися фінансові плани, хто їх затверджував та хто подавав… Відсторонено Сергія Рикова, але це не означає, що ми знайшли «цапа-відбувайла» і відкрутимо йому голову і все відразу стане добре. Тут треба розібратися у глибоких причинах всього, — розповів Дмитро Мірошниченко.

Нагадаємо, опалювальний сезон 2023-24 у Миколаєві розпочався 14 листопада. Компанія «Миколаївська ТЕЦ» станом на вечір 18 листопада підключила до тепла тільки половину від загальної кількості споживачів у Миколаєві. При цьому, у вересні в ТЕЦ повідомляли, що на 92% готові до початку опалювального сезону.

Станом на вечір 20 листопада у Миколаєві без опалення залишалися десятки багатоквартирних будинків. У кількох районах міста тривали ремонтні роботи тепломереж. Тоді перший заступник Миколаївського міського голови Віталій Луков повідомив, що підключати усі житлові будинки Миколаєва до тепла планують за декілька днів.

Однак на вечір 21 листопада у місті без опалення все ще залишалися більше 400 багатоквартирних будинків.

В Миколаївській ТЕЦ розповіли, що затримки у подачі тепла у багатоквартирні будинки виникли через великі пориви на магістральних трубопроводах теплотрас.

30 листопада в ТЕЦ повідомили, що через виникнення аварійних робіт ще на трьох ділянках міста жителі на деякий час знову залишаться без опалення. Проте в компанії одразу повідомили про гарну новину — за прогнозом синоптиків у Миколаєві очікується покращення погодних умов.

Також повідомлялося, що в Миколаївській ТЕЦ під час опалювального сезону 2023/2024 заливають воду з лиману тільки в аварійних випадках. Таким чином мережі підприємства заповнені солоною водою на 8%, тоді як минулого року системи були заповнені лиманною водою на 91%.

Численні пориви мереж ТЕЦ пов'язують, зокрема, з тим, що минулого опалювального сезону підприємство використовувало солону воду з лиману, яка прискорює корозію і так застарілих труб. На противагу цьому у «Миколаївоблтеплоенерго» заливали очищену воду зі свердловин, про що «НикВести» писали у статті «Зима близько: Яким буде опалювальний сезон в Миколаєві?». Таким чином в будинках, які обслуговує комунальне облтеплоенерго, старт обох опалювальних сезонів почався без зривів та значних аварій.