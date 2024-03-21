Розриття на вулиці Маріупольскій, фото: «НикВести»

В Миколаївський ТЕЦ пояснили, що асфальтувати розриті ділянки дороги по вулиці Маріупольскій, наразі немає сенсу, адже через декілька місяців там проводитимуть часткову заміну теплотраси.

Про це розповів генеральний директор ТЕЦ Дмитро Мирошниченко у коментарі «НикВести».

Зазначимо, що дорога по Маріупольскій розрита вже майже півроку. Ділянка мереж має бути замінена від вулиці Дунаєва до Севастопольскої. Аналогічні роботи проведуть на ділянках по вулиці Пограничній.

Розриття по вулиці Чкалова, фото: «НикВести» Розриття по вулиці Чкалова, фото: «НикВести»

За словами Дмитра Мирошниченка, після завершення опалювального сезону фахівці проведуть гідравлічні випробування і розпочнуть ремонтні роботи по двум ділянкам.

— Там не проводиться асфальтування, тому що в цьому році там передбачено великий капітальний ремонт, має бути замінено ділянку теплотраси від вулиць Дунаєва до Севастопольської. Зараз асфальтувати сенсу немає, бо через три місяці ми це знову розкопаємо. І також окремі ділянки під капітальний ремонт плануються по вулиці Пограничній, там також поки не проводиться асфальтування. Ми маємо завершити опалювальний сезон. Потім впродовж місяця маємо провести гідравлічні випробування. За цей час мають провести тендерні процедури і погодження по закупкам, — сказав Дмитро Мирошниченко.

За його оцінкою, попередньо ремонтні роботи будуть завершені в серпні.

— Думаю, що до серпня треба потерпіти, щоб отримати якісний ремонт та гарне асфальтування, — додав посадовець.

Нагадаємо,попередній ремонт тепломережі по вулиці Маріупольській, який розпочали наприкінці вересня, мали завершити за місяць.

З вересня 2023 року у Центральному районі Миколаєва співробітники ТЕЦ виконували заміну 300 метрів труби. Через це вулиця Маріупольська у центрі міста понад місяць була у розритому стані.