Первомайській громаді допоможуть з водоводом та модульними будинками. Фото: Первомайська СВА

Благодійні організації допоможуть Первомайській громаді провести водовід у двох населених пунктах та встановити 10 модульних будинків.

Про це повідомили на сторінці Первомайської селищної військової адміністрації.

Планується замінити водомережі у селі Партизанське та прокласти новий водогін у Киселівці. В цьому громаді пообіцяла допомогти французька неурядова гуманітарна організація Solidarites International, яка допомагає населенню, постраждалому від насильства та конфліктів, епідемій, економічної кризи, природних чи кліматичних катастроф.

Первомайській громаді допоможуть з водоводом та модульними будинками. Фото: Первомайська СВА

Первомайській громаді допоможуть з водоводом та модульними будинками. Фото: Первомайська СВА

Крім того, благодійники пообіцяли встановити у громаді 10 модульних будинків з внутрішнім облаштуванням та технікою. Допомогу з житлом пообіцяли в громадській організації «Десяте квітня», яка реалізує програму Управління Верховного комісара ООН у справах біженців.

«Ми цінуємо такі підходи та дуже раді, що інтерес до нашої громади, особливо до тих напрямків, що зазнали пошкоджень, з кожним разом зростає і дає позитивні результати», — додав начальник Первомайської селищної військової адміністрації Максим Коровай.

Раніше повідомлялося, що до кінця року в рамках роботи з відновлення постраждалих громад від російської агресії у двох громадах Миколаївської області побудують 60 модульних будинків. У рамках спільного проекту з молодіжною благодійною організацією «Молодь з місією», Агенція планує встановити 60 модульних будинків у Первомайській та Шевченківській громаді.