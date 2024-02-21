Модульний будинок, ілюстраційне фото

До кінця року в рамках роботи з відновлення постраждалих громад від російської агресії у двох громадах Миколаївської області побудують 60 модульних будинків.

Про це під час брифінгу, 21 лютого, повідомив виконувач обов'язків директора Агенції регіонального розвитку Миколаївської області Євген Бабков, пишуть «НикВести».

У рамках спільного проекту з молодіжною благодійною організацією «Молодь з місією», Агенція планує встановити 60 модульних будинків у Первомайській та Шевченківській громаді.

Перший етап будівництва передбачає встановлення 30 модульних будинків у червні, а другий – у вересні. Модульні будинки розміром 40 квадратних метрів складатимуться з фундаменту та сендвіч-панелей та будуть утеплені.

— Ми підписали меморандум з молодіжною благодійною організацією «Молодь з місією» щодо будівництва модульних будинків у Первомайській та Шевченківській громаді, які найбільше постраждали від російської агресії. Модульні будинки складатимуться з фундаменту, туди встановлюють сендвіч-панелі, вікна, двері. Будинок йде вже утеплений, і звісно, якщо в ньому є опалення він утримує температуру до -19 градусів, – повідомив Євген Бабков.

Кожен з цих будинків буде переданий мешканцям за символічну ціну однієї гривні і перейде у їх власність.

— Люди його зможуть встановити у себе на ділянці для того, аби потім відновити своє житло або вони можуть жити там. Цей будинок умовно продається мешканцям за одну гривню і переходить у їх власність. Тому люди які наразі не мають житла в громадах, можуть повернутись і жити в цих будинках, – повідомив він.

Нагадаємо, на Миколаївщині у 2023 році встановили перші сучасні модульні будинки з кухнею, ванною та меблями. Нове житло отримали дві родини з Шевченківської громади.

Водночас селах Первомайської громади Миколаївської області встановлять ще 35 модульних будиночків. До цього там встановили 10 таких будинків.

Крім того, голова Чорноморської громади Андрій Дмитренко розкритикував модульні будинки для переселенців, які не оснащені туалетом, ванною кімнатою та кухнею.