Министр обороны Яна Чернохова. Фото: ČTK

Чехія може навчити 4 тисячі українських військових, але на власній території. Відправляти своїх інструкторів до України Прага не планує.

Про це заявила в інтерв’ю виданню «ČTK» міністр оборони Яна Чернохова.

За її словами, з огляду на географічну близькість двох країн відправляти чеських інструкторів безпосередньо в Україну немає потреби.

Чернохова зауважила, що торік в Чехії підготовку пройшли 4 тисячі українських солдатів, і стільки ж затверджено на цей рік. За її словами, виконання цих планів залежатиме від темпів мобілізації в Україні.

«Коли ми отримуємо інформацію, що тур заповнений, ми надаємо наші навчальні приміщення та інструкторів. Я думаю, що це того варте», — сказала Яна Чернохова.

Нагадаємо, що уряд Чехії запускає проєкт допомоги у добровільному поверненні до України.