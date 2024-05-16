Уряд Чехії запускає проєкт допомоги у добровільному поверненні до України.
Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ Чехії.
Пілотна програма сприятиме добровільному поверненню в Україну. Вона призначена для людей, які проживають у Чехії у зв’язку із війною в Україні і стосуватиметься як тих, хто має тимчасовий захист, так і тих, хто отримав міжнародний захист. На реалізацію проєкту виділили 5 тисяч 595 чеських крон (приблизно 227 тисяч євро).
«Ми хочемо запропонувати допомогу тим, хто за станом здоров’я чи сімейними обставинами хоче повернутися додому. Ця допомога полягатиме в основному у придбанні квитків і в деяких особливо серйозних випадках у наданні швидкої допомоги», — повідомив міністр внутрішніх справ Віт Ракушан.
За його словами, «програма повернення не має стосунку до військової служби українців».
Пілотний проєкт програми діятиме з червня по листопад 2024 року і охопить 430 людей. 400 українців зможуть отримати квитки на автобус від місця проживання у Чехії до найближчого місця перебування в Україні. 30 біженцям можуть надати індивідуальний медичний транспорт для повернення з Чехії.
Зазначається, що подати заявку на таку допомогу можна буде лише один раз. Якщо людина захоче повернутися до Чехії упродовж наступних 12 місяців і подати заяву на дозвіл на проживання, їй доведеться сплатити половину витрат.
Раніше повідомлялося, що Україна екстрадувала до Чехії шістьох іноземних громадян. Їх підозрюють в участі у міжнародному шахрайському кол-центрі.
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Уряд Чехії запускає проєкт допомоги у добровільному поверненні до України.
Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ Чехії.
Пілотна програма сприятиме добровільному поверненню в Україну. Вона призначена для людей, які проживають у Чехії у зв’язку із війною в Україні і стосуватиметься як тих, хто має тимчасовий захист, так і тих, хто отримав міжнародний захист. На реалізацію проєкту виділили 5 тисяч 595 чеських крон (приблизно 227 тисяч євро).
«Ми хочемо запропонувати допомогу тим, хто за станом здоров’я чи сімейними обставинами хоче повернутися додому. Ця допомога полягатиме в основному у придбанні квитків і в деяких особливо серйозних випадках у наданні швидкої допомоги», — повідомив міністр внутрішніх справ Віт Ракушан.
За його словами, «програма повернення не має стосунку до військової служби українців».
Пілотний проєкт програми діятиме з червня по листопад 2024 року і охопить 430 людей. 400 українців зможуть отримати квитки на автобус від місця проживання у Чехії до найближчого місця перебування в Україні. 30 біженцям можуть надати індивідуальний медичний транспорт для повернення з Чехії.
Зазначається, що подати заявку на таку допомогу можна буде лише один раз. Якщо людина захоче повернутися до Чехії упродовж наступних 12 місяців і подати заяву на дозвіл на проживання, їй доведеться сплатити половину витрат.
Раніше повідомлялося, що Україна екстрадувала до Чехії шістьох іноземних громадян. Їх підозрюють в участі у міжнародному шахрайському кол-центрі.