Україна екстрадувала до Чехії шістьох підозрюваних у шахрайстві

Україна екстрадувала до Чехії шістьох іноземних громадян. Їх підозрюють в участі у міжнародному шахрайському кол-центрі.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора України.

У прокуратурі зазначають, що наразі вирішується питання екстрадиції ще одного підозрюваного. За інформацією Офісу генпрокурора, підозрюваних затримали на території Одеської області в межах спільної спецоперації з Національною поліцією України та правоохоронних органів Чехії.

«Слідством встановлено, що з вересня 2022 року група осіб, до складу якої входили громадяни України та іноземці, організувала та забезпечила діяльність масштабного міжнародного кол-центру в Одесі», — зазначається в повідомленні.

Учасники злочинної організації телефонували громадянам Чехії і представлялися співробітниками технічної підтримки Чеського народного банку. Вказується, що підозрювані переконували потерпілих в необхідності захистити нібито скомпрометований обліковий запис і для збереження грошей перевести їх на інших «шахрайські» банківський рахунок.

Наразі встановлено, що потерпілим від діяльності шахрайського кол-центру завдано збитків на загальну суму понад 5,5 мільйонів гривень, у Чеській Республіці задокументовано випадки шахрайства на понад 20 мільйонів чеських крон. За цими фактами правоохоронні органи України та Чеської Республіки розслідують кримінальні провадження.

Раніше повідомлялося, що на території Миколаївської області активізувалися шахраї, які телефонують підприємцям від імені податкової та пропонують відкупитися від перевірки.