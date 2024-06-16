Розмінування Миколаївщини. Фото: ДСНС

Чилі постійно та послідовно засуджує російську агресію проти України та планує долучитися до гуманітарного розмінування після завершення війни.

Про це повідомив президент країни Габрієль Борич під час виступу на Саміті миру у Швейцарії 15 червня, повідомляє Укрінформ.

Він підкреслив, що Чилі віддана принципу поваги до суверенітету та територіальної цілісності та закликає до поваги до цих принципів, прав людини та міжнародного права, які мають стати основою для сталого миру.

— Ми рішуче виступаємо проти використання сили та загрози такого використання та віримо, що дипломатія та міжнародне право є єдиними легітимними інструментами для вирішення диспутів, – наголосив Габрієль Борич.

Також він назвав «надважливим» захист українських АЕС, які є «запорукою майбутнього міжнародного благополуччя», і заявив про необхідність виключення можливості застосування ядерної зброї.

— Ми повинні бути в змозі усадити росію за стіл переговорів, – заявив Габрієль Борич.

Чилі, за слова її лідера, зробить внесок у гуманітарне розмінування України після завершення війни.

Нагадаємо, що на Миколаївщині за допомогою машин механізованого розмінування вже розміновано 174,8 гектарів земель.

Як змінилась ситуація з розмінуванням області за рік, які показники та темпи має регіон зараз — читайте у матеріалі «НикВести».