У Первомайську безкоштовно вакцинуватимуть домашніх тварин від сказу та інших хвороб. Архівне фото «НикВести»

У Первомайську на Миколаївщині впродовж місяця безкоштовно вакцинуватимуть домашніх тварин від сказу та інших інфекційних хвороб.

Про це повідомила ініціатива Save Pets of Ukraine.

Зазначається, що впродовж січня 2024 року на Миколаївщині було зафіксовано 5 випадків сказу. Спалах інфекції має декілька причин. З початку російського вторгнення кількість безпритульних тварин зросла на 60%. Також через воєнний стан профілактика сказу серед диких тварин стала надзвичайно ускладненою.

Міжнародний фонд захисту тварин IFAW та українська соціальна ініціатива Save Pets of Ukraine запустили програму комплексної допомоги домашнім улюбленцям «Лапки в Безпеці». Проєкт діє з 9 травня по 10 червня.

У безкоштовний пакет ветпослуг входить щеплення від сказу та інфекційних хвороб та чипування. Такий комплексний підхід допоможе не тільки вберегти улюбленця від хвороб, але й суттєво збільшити шанси на його повернення у родину у випадку загублення.

На Миколаївщині послуги можна отримати за адресою: Vet Home, місто Первомайськ, вулиця Достоєвського, 33/14. Телефон: 096 769 1233.

Обмежень по кількості домашніх тварин на одного власника немає.

Першочергово послуги надаватимуться улюбленцям внутрішньо переміщених українців та українок.

Нагадаємо, в Україні може з’явитися підрозділ зоополіції: петиція з такою ініціативою набрала 25 тисяч голосів.