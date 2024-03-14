Пошкоджене житло через війну. Архівне фото «НикВести»

Понад 43 тисячі українців отримали гроші в рамках державної допомоги на ремонти за програмою «єВідновлення». Миколаївщина в п’ятірці регіонів по кількості заявок.

Про це повідомила пресслужба Мінінфраструктури у четвер, 14 березня.

Вказується, що держава виплатила 4 мільярдів гривень на ремонт пошкоджених внаслідок війни домівок. Всього за допомогою звернулося понад 78,5 тисяч українців, чиї будинки були зруйновані через війну. Найбільше заяв — із Харківської, Київської, Донецької, Миколаївської та Херсонської областей.

А от державну компенсацію за повністю знищене житло — житлові сертифікати — отримали вже 4250 українців. З них 1260 вже придбали нове житло.

Середня сума одного житлового сертифікату — 1,8 мільйонів гривень. За державною допомогою найбільше людей звернулось із Харківської, Київської, Миколаївської, Чернігівської та Донецької областей.

Нагадаємо, що українці, які зробили ремонт пошкодженого житла за програмою «єВідновлення», тепер можуть подати звіт через портал «Дія». Раніше послуга була доступна лише в застосунку.