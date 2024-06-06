Засоби РЕБ / Фото: Роман Донік

Верховна Рада схвалила в цілому законопроєкт №11144 щодо можливості Держспецзв’язку тимчасово, на час воєнного стану, здійснювати закупівлю дронів, засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ), боєприпасів, які використовують із дронами, для потреб Сил оборони.

За законопроєкт проголосували 275 нардепів, повідомив нардеп «Голосу» Ярослав Железняк.

«Це тимчасова міра. Буде до моменту, поки Міноборони не побудує інфраструктуру для того, щоб перебрати на себе (агенцію з закупівель) цю функцію», — пояснив він.

Ухвалений законопроєкт тепер офіційно дозволяє Держспецзв’язку під час воєнного стану:

закуповувати БПЛА, засоби РЕБ та боєприпаси для власних потреб, ЗСУ, Національної гвардії, Держприкордонслужби, СБУ, Нацполіції та інших силових структур;

організовувати забезпечення цими засобами вищезазначених структур за поданими замовленнями.

Нагадаємо, у січні цього року, у Повітряних силах повідомили, що місцева влада може виділяти ресурси на закупівлю засобів радіоелектронної боротьби, щоб захиститися від російських дронів і ракет.