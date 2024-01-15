Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат оголосив, що місцева влада може виділяти ресурси на закупівлю засобів радіоелектронної боротьби, щоб захиститися від російських дронів і ракет.

Про це він сказав в ефірі телемаратону «Єдині новини».

За його словами, «ця робота вже проводиться» і керівники деяких компаній уже таким чином планують захищати власні об'єкти від обстрілів. Зараз багато цивільних підприємств виготовляють РЕБ і саме в них ці системи й можуть закуповувати місцеві громади.

За його словами, що за допомогою таких засобів ракету можуть відвести від цілі й вона просто до неї не долетить.

«Не потрібно витрачати дорогі ракети, якщо можна таким чином зупинити ворога», — стверджує речник Повітряних сил.

Нагадаємо, що російські пропагандисти розповідають про знищення західних винищувачів F-16 в Україні, хоча офіційно ці літаки ще не передавали Силам оборони.