Держзрадника з Миколаївщини засудили до 15 років увʼязнення / Фото: СБУ

До 15 років увʼязнення засудили 39-річного жителя Врадіївки Первомайського району Миколаївщини, який збирав розвіддані для Росії про Сили оборони на Миколаївщині.

Як повідомили в Службі безпеки України у Миколаївській області, чоловік намагався встановити точні координати базування українських захисників, які обороняють обласний центр. Насамперед його цікавили геолокації укріпрайонів та вогневих позицій підрозділів ЗСУ.

Зазначається, що розвідувальна інформація потрібна була росіянам для повітряних атак на місто «Шахедами».

Правоохоронці затримали зрадника у лютому 2023 року, коли він намагався передати окупантам розвіддані про дислокацію оборонних об’єктів.

За даними Миколаївської обласної прокуратури, чоловік за власної ініціативи через сервіс «Google Maps» створив картографічні матеріали, на яких розмістив відповідні позначки, що вказували на розташування Сил оборони, блокпостів та об’єктів критичної інфраструктури у Врадіївці, які передав прокремлівському блогеру у соціальній мережі «Вконтакте». Також він передав дані про кількісний склад Сил оборони, захищеність блокпостів та інформацію щодо частин тилового забезпечення Миколаєва.

Окрім того, ворожий агент неодноразово поширював у цій соціальній мережі заклики до зміни меж території або державного кордону України, а саме приєднання Миколаївської області до території РФ, та глорифікацію осіб, які здійснюють збройну агресію Росії проти України.

Держзрадника з Миколаївщини засудили до 15 років увʼязнення / Фото: Миколаївська обласна прокуратура Держзрадника з Миколаївщини засудили до 15 років увʼязнення / Фото: СБУ

За словами правоохоронців, у поле зору російської спецслужби він потрапив як активний користувач російських інтернет-ресурсів.

Для виконання ворожих завдань агент на власному авто об’їжджав місцевість та приховано фіксував «потрібні» об’єкти на камеру телефону.

Під час обшуків у його помешканні вилучили комп’ютерну техніку та телефон із доказами його діяльності на користь РФ.

На підставі зібраних доказів суд визнав його винним за трьома статтями Кримінального кодексу України:

частина 2 статті 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

частина 1 статті 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

частини 2, 3 статті 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Чоловіка засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Примітка: вирок суду першої інстанції набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції (статті 532 КПК України).

Нагадаємо, у Миколаєві затримали 30-річного місцевого мешканця, який шпигував за кораблями ЗСУ поблизу Миколаївського морпорту. Чоловіку загрожує до 12 років тюрми.