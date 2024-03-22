Освітні документи в Дії

У мобільному застосунку «Дія» з’явилися документи про освіту. Відтепер у ньому зберігатимуться шкільні атестати й дипломи.

Про це повідомив у Facebook міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Відтепер у застосунку наявні:

Атестат/свідоцтво про базову загальну середню освіту;

Атестат/свідоцтво про повну загальну середню освіту;

Свідоцтво про робітничу кваліфікацію;

Диплом кваліфікованого робітника;

Диплом фахового молодшого бакалавра;

Диплом молодшого спеціаліста;

Диплом молодшого бакалавра;

Диплом бакалавра;

Диплом спеціаліста;

Диплом магістра;

Диплом доктора філософії;

Диплом доктора мистецтва.

Аби отримати доступ до документів, користувачам необхідно оновити «Дію», і документи підтягнуться автоматично, але за умови, що вони є в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

— Так, це означає, що більше не потрібно шукати по шухлядах атестати і просити маму допомогти знайти диплом. І не треба хвилюватись, якщо виїхали за кордон і забули вдома диплом, бо всі освітні документи вже під рукою — у Дії, — повідомив Михайло Федоров.

Нагадаємо, що в застосунку «Дія» запустили нову послугу — передача електронних декларацій національному агентству про запобігання корупції для посадовців, які щорічно звітують.