У мобільному застосунку «Дія» з’явилися документи про освіту. Відтепер у ньому зберігатимуться шкільні атестати й дипломи.
Про це повідомив у Facebook міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Відтепер у застосунку наявні:
Аби отримати доступ до документів, користувачам необхідно оновити «Дію», і документи підтягнуться автоматично, але за умови, що вони є в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.
— Так, це означає, що більше не потрібно шукати по шухлядах атестати і просити маму допомогти знайти диплом. І не треба хвилюватись, якщо виїхали за кордон і забули вдома диплом, бо всі освітні документи вже під рукою — у Дії, — повідомив Михайло Федоров.
Нагадаємо, що в застосунку «Дія» запустили нову послугу — передача електронних декларацій національному агентству про запобігання корупції для посадовців, які щорічно звітують.
У мобільному застосунку «Дія» з’явилися документи про освіту. Відтепер у ньому зберігатимуться шкільні атестати й дипломи.
Про це повідомив у Facebook міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Відтепер у застосунку наявні:
Аби отримати доступ до документів, користувачам необхідно оновити «Дію», і документи підтягнуться автоматично, але за умови, що вони є в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.
— Так, це означає, що більше не потрібно шукати по шухлядах атестати і просити маму допомогти знайти диплом. І не треба хвилюватись, якщо виїхали за кордон і забули вдома диплом, бо всі освітні документи вже під рукою — у Дії, — повідомив Михайло Федоров.
Нагадаємо, що в застосунку «Дія» запустили нову послугу — передача електронних декларацій національному агентству про запобігання корупції для посадовців, які щорічно звітують.