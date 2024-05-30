Українці продали за пів року у «Дії» 100 тисяч транспортних засобів.
Про це повідомили у Регіональному сервісному центрі МВС в Миколаївській області.
Також вказується, що власники транспортних засобів закріпили понад 10,5 тисяч комплектів нових номерів із серією DІ.
Щоб продати в смартфоні свій автомобіль у застосунку мають відображатися:
«Усі транспортні засоби проходять автоматичну перевірку засобами Єдиного державного реєстру. Якщо авто викрадене, чи до прикладу арештоване, або його власник в розшуку чи має обтяження, продаж буде відхилено», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що раніше у «Дії» анонсували онлайн-одруження.
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Обстріли енергетики, мобілізація та «ухилянти» — що і як пишуть медіа Миколаєва про війнуКатерина Середа
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Українці продали за пів року у «Дії» 100 тисяч транспортних засобів.
Про це повідомили у Регіональному сервісному центрі МВС в Миколаївській області.
Також вказується, що власники транспортних засобів закріпили понад 10,5 тисяч комплектів нових номерів із серією DІ.
Щоб продати в смартфоні свій автомобіль у застосунку мають відображатися:
«Усі транспортні засоби проходять автоматичну перевірку засобами Єдиного державного реєстру. Якщо авто викрадене, чи до прикладу арештоване, або його власник в розшуку чи має обтяження, продаж буде відхилено», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що раніше у «Дії» анонсували онлайн-одруження.