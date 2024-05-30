Додаток «Дія». Фото: itechua.com

Українці продали за пів року у «Дії» 100 тисяч транспортних засобів.

Про це повідомили у Регіональному сервісному центрі МВС в Миколаївській області.

Також вказується, що власники транспортних засобів закріпили понад 10,5 тисяч комплектів нових номерів із серією DІ.

Щоб продати в смартфоні свій автомобіль у застосунку мають відображатися:

паспорт

ідентифікаційний номер

свідоцтво про реєстрацію авто у продавця.

«Усі транспортні засоби проходять автоматичну перевірку засобами Єдиного державного реєстру. Якщо авто викрадене, чи до прикладу арештоване, або його власник в розшуку чи має обтяження, продаж буде відхилено», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що раніше у «Дії» анонсували онлайн-одруження.