Додаток «Дія». Фото: itechua.com

У додатку та на порталі «Дія» декілька днів будуть недоступні послуги заміни водійських прав, покупки та продажу автомобіля.

Про це повідомляється у телграм-каналі «Дії».

«Сплануйте заміну водійського, купівлю або продаж авто в Дії. З 24 до 27 травня сервіси будуть недоступними», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у цей час Головний сервісний центр МВС замінить реквізити для оплати рахунків.

«І вже у вівторок, 28 травня, знову зможете оновити посвідчення або перереєструвати авто в «Дії» за кілька кліків», - йдеться у повідомленні.

Раніше у «Дії» анонсували онлайн-одруження.