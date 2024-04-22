Для бібліотек Снігурівської громади збирають книжки. Архівне фото "НикВести"

Український PEN-клуб проводить збір книжок для бібліотек Снігурівської громади на Миколаївщині, що постраждали внаслідок російської окупації

Про це повідомляє «Читомо».

«Снігурівська бібліотека досі не може оговтатися від наслідків російської окупації, а разом із нею — ще 15 бібліотек-філій. Після нашої останньої літературно-волонтерської поїздки на Миколаївщину ми вирішили розпочати збір книжок, яких сьогодні так потребують бібліотечні фонди деокупованої Снігурівської ОТГ», — розповіли в PEN-клубі.

Усі охочі до 25 квітня можуть надіслати книжки для дітей, підлітків і дорослих українською і англійською мовами. Надсилати книжки потрібно на відділення Нової пошти №1 у Снігурівці, отримувачка — Косій Аліса Анатоліївна, 0994333264.

Український PEN-клуб — громадська організація, створена з метою захисту свободи слова та прав авторів, сприяння розвитку літератури та міжнародному культурному співробітництву.

Нагадаємо, благодійний фонд savED разом з книгарнею Readeat зібрали 340 тисяч гривень на придбання книжок для бібліотек Миколаївської області.