З 27 березня до України почне курсувати новий потяг з Чехії. Компанія RegioJet продовжує сполучення Прага — Кошице до Чопа на Закарпатті.
На маршруті додадуть три вагони, два з яких — спальні, повідомляє РБК-Україна з посиланням на чеські ЗМІ.
Прямий потяг із Праги до Чопа буде другою лінією RegioJet зі столиці Чехії до України. Перша передбачає подорож до Києва із пересадкою на поїзди «Укрзалізниці» у польському Перемишлі.
Перший потяг Прага — Чоп вирушить з чеської столиці 27 березня, а перший рейс зі станції на Закарпатті відбудеться 28 березня. Розклад руху буде такий:
Вартість квитків починається від 459 чеських крон (8,24 євро) за сидяче місце, місце у спальному вагоні коштуватиме від 740 крон (29,41 євро). Квитки можна забронювати за 30 днів.
Пасажирам будуть доступні окремі купе для жінок та дітей до 10 років. Також передбачений безплатний сервіс — Wi-Fi, вода, вечірня закуска та сніданок.
Раніше повідомлялося, що «Укрзалізниця» відкриває онлайн-продаж квитків на поїздки до Австрії, які можна купити в застосунку через «Дію. Підпис», а також у міжнародних квиткових касах вокзалів.
З 27 березня до України почне курсувати новий потяг з Чехії. Компанія RegioJet продовжує сполучення Прага — Кошице до Чопа на Закарпатті.
На маршруті додадуть три вагони, два з яких — спальні, повідомляє РБК-Україна з посиланням на чеські ЗМІ.
Прямий потяг із Праги до Чопа буде другою лінією RegioJet зі столиці Чехії до України. Перша передбачає подорож до Києва із пересадкою на поїзди «Укрзалізниці» у польському Перемишлі.
Перший потяг Прага — Чоп вирушить з чеської столиці 27 березня, а перший рейс зі станції на Закарпатті відбудеться 28 березня. Розклад руху буде такий:
Вартість квитків починається від 459 чеських крон (8,24 євро) за сидяче місце, місце у спальному вагоні коштуватиме від 740 крон (29,41 євро). Квитки можна забронювати за 30 днів.
Пасажирам будуть доступні окремі купе для жінок та дітей до 10 років. Також передбачений безплатний сервіс — Wi-Fi, вода, вечірня закуска та сніданок.
Раніше повідомлялося, що «Укрзалізниця» відкриває онлайн-продаж квитків на поїздки до Австрії, які можна купити в застосунку через «Дію. Підпис», а також у міжнародних квиткових касах вокзалів.