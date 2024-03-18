Потяг RegioJet. Фото: CNC / JIŘÍ KOŤÁTKO

З 27 березня до України почне курсувати новий потяг з Чехії. Компанія RegioJet продовжує сполучення Прага — Кошице до Чопа на Закарпатті.

На маршруті додадуть три вагони, два з яких — спальні, повідомляє РБК-Україна з посиланням на чеські ЗМІ.

Прямий потяг із Праги до Чопа буде другою лінією RegioJet зі столиці Чехії до України. Перша передбачає подорож до Києва із пересадкою на поїзди «Укрзалізниці» у польському Перемишлі.

Перший потяг Прага — Чоп вирушить з чеської столиці 27 березня, а перший рейс зі станції на Закарпатті відбудеться 28 березня. Розклад руху буде такий:

відправлення з Праги 21:38 (Кошице 6:38) — прибуття до Чопа о 10:35 за київським часом;

відправлення з Чопа о 17:35 (Кошице о 20:14) — прибуття до Праги о 5:57.

Вартість квитків починається від 459 чеських крон (8,24 євро) за сидяче місце, місце у спальному вагоні коштуватиме від 740 крон (29,41 євро). Квитки можна забронювати за 30 днів.

Пасажирам будуть доступні окремі купе для жінок та дітей до 10 років. Також передбачений безплатний сервіс — Wi-Fi, вода, вечірня закуска та сніданок.

Раніше повідомлялося, що «Укрзалізниця» відкриває онлайн-продаж квитків на поїздки до Австрії, які можна купити в застосунку через «Дію. Підпис», а також у міжнародних квиткових касах вокзалів.