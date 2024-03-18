Потяг Київ-Відень. Фото: Укрзалізниця

«Укрзалізниця» відкриває онлайн-продаж квитків на поїздки до Австрії, які можна купити в застосунку через «Дію. Підпис», а також у міжнародних квиткових касах вокзалів.

Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

Зокрема, квитки Київ-Відень відтепер будуть доступні лише онлайн у мобільному застосунку «Укрзалізниці» з верифікацією акаунта через «Дію. Підпис».

Квитки Чоп-Відень можна купити онлайн у мобільному застосунку «Укрзалізниці» та в міжнародних квиткових касах вокзалів.

На наступному етапі стануть доступними онлайн також квитки у сполученні Україна-Угорщина на поїзди, що прямують територією Угорщини транзитом до Австрії, тобто Київ-Будапешт-Відень та Чоп-Будапешт-Відень.

Водночас прямі сполучення Україна-Угорщина (Мукачево-Дебрецен, Мукачево-Будапешт, Чоп-Захонь) з’являться в застосунку трохи пізніше.

Раніше стало відомо, що «Укрзалізниця» виведе в експлуатацію для потреб ЗСУ ще чотири санітарних вагони.