Хмельницька АЕС / Фото: Facebook

Енергоблоки №3 та №4 на Хмельницькій АЕС мають бути добудовані, однак із міркувань безпеки це варто робити після завершення війни.

Таку позицію висловив голова правління Київського науково-дослідного та проєктно-конструкторського інституту «Енергопроєкт» (КІЕП) Юрій Сапожніков, пише «Укрінформ».

«На нашу думку, третій-четвертий блоки на Хмельницькій АЕС мають бути добудовані. Це той ресурс, в який уже вкладено близько двох мільярдів доларів на кожен енергоблок», — сказав він.

За його словами, щоб знести вже збудовані конструкції енергоблоків, довелося би витратити ще близько одного мільярда доларів.

Водночас Юрій Сапожніков наголосив, що транспортування обладнання для енергоблоків та самі будівельні роботи під час війни є ризикованими, зокрема, через можливі російські атаки на будмайданчик.

«Робити це треба, але пізніше, після того, як буде завершена російська агресія», — вважає він.

Зараз він вважає за доцільне зосередитися на розбудові розподіленої генерації.

Раніше членкиня комітету ВР з питань енергетики Вікторія Гриб заявила, що Україна має скористатися можливістю та добудувати енергоблок Хмельницької АЕС, який готовий на 80%.

Нагадаємо, у Хмельницькій області розпочали будівництво ще двох блоків на атомній електростанції. Вже заклали перший куб бетону енергоблока №5.

Рік тому Кабінет Міністрів України ухвалив розпорядження «Про організаційні заходи щодо будівництва енергоблоків Хмельницької АЕС». Згідно з документом, орієнтовний термін завершення будівництва та запуску двох енергоблоків на Хмельницькій АЕС становить 2030-2032 роки, хоча на строки може вплинути перебіг воєнних дій.