Кожен третій український біженець у Норвегії не планує повертатися / Фото з відкритих джерел

Кожен третій український біженець у Норвегії вже визначився, що не повернеться в Україну.

Про це свідчить дослідження Oslo Met, що відстежує думку українських біженців про життя у Норвегії, повідомляє «Європейська правда».

Зазначається, що у Норвегії перебувають понад 65 тисяч українських біженців. Більшість із них не впевнені, чи хочуть вони повернутися додому.

54% опитаних українців не впевнені, хочуть вони залишитися, чи повернутися. 34% відповіли, що хочуть залишитися в Норвегії.

Дослідники громадської думки кажуть: позиція українців, які наразі не впевнені, залежить від того, як довго триватиме війна та якою Україна буде після війни.

Нещодавно Комісія з питань міграції Парламентської асамблеї Ради Європи звернулася до європейських держав із закликом продовжити термін тимчасового захисту, який був наданий раніше, або знайти нові шляхи для законного перебування біженців з України на територіях цих країн.

Нагадаємо, що Польща обіцяє давати тимчасовий захист українським біженцям без паспорта. Країна продовжила захист, який наразі діє до 30 червня.

В свою чергу Ірландія різко скорочує виплати для українських біженців, які проживають у державному житлі.