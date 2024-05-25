Експорт української олійної продукції через порти Одеси наразі становить близько 75-80% від загального обсягу її відвантажень, тоді як до повномасштабного вторгнення цей показник становив близько 90%.
Таку оцінку озвучив генеральний директор асоціації «Укроліяпром» Степан Капшук, повідомляє Центр транспортних стратегій.
«Як тільки відкрились порти Одеси, цей відсоток сягнув 75-80%, а до війни був 90%», — зазначив він.
Також він додав, що на початку повномасштабного вторгнення, коли були заблоковані порти, це був справжній колапс для галузі, адже «Укрзалізниця» взяла на себе лише близько 35% таких перевезень, автомобільний транспорт — близько 20%.
При цьому логістичні витрати зросли приблизно в 3-4 рази, «адже щоб доставити одну тонну олії в Європу, це коштувало близько 353 євро».
Нагадаємо, у січні-лютому 2024 року обсяг експорту товарів з Миколаївської області склав 182 мільйона доларів.
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Експорт української олійної продукції через порти Одеси наразі становить близько 75-80% від загального обсягу її відвантажень, тоді як до повномасштабного вторгнення цей показник становив близько 90%.
Таку оцінку озвучив генеральний директор асоціації «Укроліяпром» Степан Капшук, повідомляє Центр транспортних стратегій.
«Як тільки відкрились порти Одеси, цей відсоток сягнув 75-80%, а до війни був 90%», — зазначив він.
Також він додав, що на початку повномасштабного вторгнення, коли були заблоковані порти, це був справжній колапс для галузі, адже «Укрзалізниця» взяла на себе лише близько 35% таких перевезень, автомобільний транспорт — близько 20%.
При цьому логістичні витрати зросли приблизно в 3-4 рази, «адже щоб доставити одну тонну олії в Європу, це коштувало близько 353 євро».
Нагадаємо, у січні-лютому 2024 року обсяг експорту товарів з Миколаївської області склав 182 мільйона доларів.