На Миколаївщині екстрено відключили світло споживачів двох черг, ілюстративне фото

У Миколаївській області екстрено відключили світло споживачів 1 та 2 черги графіку аварійних відключень.

Ця ситуація не відноситься до погодинних відключень електроенергії, пояснили в «Миколаївобленерго».

«За командою Регіонального диспетчерського центру, екстрено відключили 1 та 2 черги графіку аварійних відключень (ГАВ). Не плутати з погодинними!», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, інформацію про те, коли саме будуть застосовані відключення у вашому регіоні, можна дізнатись у кабінеті споживача або на офіційних сайтах обленерго. Список адрес за чергами можна переглянути за посиланням.

Раніше повідомлялося, що відключення електроенергії для населення, які розпочалися 14 травня 2024 року, триватимуть до серпня-вересня. Взимку дефіцит в енергосистемі прогнозується навіть за високих температур.

Нещодавно премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Міністерство енергетики та «Укренерго» мають розробити постанову, яка регулюватиме «справедливі графіки вимкнень світла споживачам».