В енергосистемі збільшився дефіцит, – Укренерго

дефіцит електроенергії в Україні 4 червня. Фото для ілюстрації

У звʼязку з погодними умовами в Україні знову збільшився дефіцит електроенергії.

Про це повідомила пресслужба Укренерго 4 червня.

«Сьогодні дефіцит в енергосистемі дещо більший, ніж вчора. Причини – зростання рівня споживання через використання кондиціонерів, хмарність, яка перешкоджає роботі сонячних електростанцій, а також зменшення обсягу імпорту електроенергії з країн Європи», – йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що ліміти споживання електроенергії діють у всіх регіонах України протягом доби. При їх перевищенні обленерго використовують графіки погодинних відключень для промислових та побутових споживачів.

Україна сьогодні імпортуватиме електроенергію протягом доби з Румунії, Польщі, Угорщини та Молдови.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що протягом літа в Україні очікуються дефіцити в енергосистемі, їхній пік може припасти на липень.

Директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко припустив, що навіть якщо усунути певні пошкодження генерації, то наступні два роки українці житимуть з дефіцитом електроенергії.