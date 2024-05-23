Франція випробувала ядерну ракету ASMPA. Фото: Себастьян Лекорню/Х

Літак «Рафаль» військово-повітряних сил Франції успішно здійснив перший льотно-випробувальний запуск відремонтованої надзвукової ядерної ракети ASMPA ядерної боєголовки.

Про це повідомив міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню.

— Ця давно запланована операція є конкретним вираженням амбіцій, викладених в Законі про військове планування щодо нашого ядерного стримування, демонструючи його досконалість і оперативну надійність, — зазначив Себастьян Лекорню.

За його словами, навчання, що імітували ядерний наліт, відбулись над національною територією.

Нагадаємо, голова комітету у закордонних справах французького парламенту Жан-Луї Бурланже закликав зняти заборону на здійснення Україною ударів по території Росії французькою зброєю.