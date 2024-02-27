Благодатненській громаді на Миколаївщині суд повернув земельну ділянку площею майже 102 гектари з частиною водосховища.
Про це повідомили в Миколаївській обласній прокуратурі.
Зазначається, що у 2006 році Арбузинська райдержадміністрація та фізична особа-підприємець уклали договір оренди зазначеної земельної ділянки з розташованим на ній водним об’єктом водосховищем площею понад 68 гектарів в межах Благодатненської сільської ради.
Однак, після закінчення строку дії договору, підприємець земельну ділянку не повернув та продовжив ловити там рибу.
Первомайська окружна прокуратура звернулася до суду з відповідним позовом, який був задоволений у повному обсязі.
У лютому 2024 року рішення суду виконано в повному обсязі шляхом повернення вказаної земельної ділянки територіальній громаді Благодатненської сільської ради та припинення права оренди.
Раніше повідомлялося, що Братський районний суд задовільнив позови прокуратури щодо повернення у власність держави чотирьох ділянок лісового фонду, загальною площею понад 2,5 гектари та вартістю 8,2 мільйона гривень.
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Благодатненській громаді на Миколаївщині суд повернув земельну ділянку площею майже 102 гектари з частиною водосховища.
Про це повідомили в Миколаївській обласній прокуратурі.
Зазначається, що у 2006 році Арбузинська райдержадміністрація та фізична особа-підприємець уклали договір оренди зазначеної земельної ділянки з розташованим на ній водним об’єктом водосховищем площею понад 68 гектарів в межах Благодатненської сільської ради.
Однак, після закінчення строку дії договору, підприємець земельну ділянку не повернув та продовжив ловити там рибу.
Первомайська окружна прокуратура звернулася до суду з відповідним позовом, який був задоволений у повному обсязі.
У лютому 2024 року рішення суду виконано в повному обсязі шляхом повернення вказаної земельної ділянки територіальній громаді Благодатненської сільської ради та припинення права оренди.
Раніше повідомлялося, що Братський районний суд задовільнив позови прокуратури щодо повернення у власність держави чотирьох ділянок лісового фонду, загальною площею понад 2,5 гектари та вартістю 8,2 мільйона гривень.