Громаді на Миколаївщині повернули землю та водосховище. Фото з відкритих джерел

Благодатненській громаді на Миколаївщині суд повернув земельну ділянку площею майже 102 гектари з частиною водосховища.

Про це повідомили в Миколаївській обласній прокуратурі.

Зазначається, що у 2006 році Арбузинська райдержадміністрація та фізична особа-підприємець уклали договір оренди зазначеної земельної ділянки з розташованим на ній водним об’єктом водосховищем площею понад 68 гектарів в межах Благодатненської сільської ради.

Однак, після закінчення строку дії договору, підприємець земельну ділянку не повернув та продовжив ловити там рибу.

Первомайська окружна прокуратура звернулася до суду з відповідним позовом, який був задоволений у повному обсязі.

У лютому 2024 року рішення суду виконано в повному обсязі шляхом повернення вказаної земельної ділянки територіальній громаді Благодатненської сільської ради та припинення права оренди.

Раніше повідомлялося, що Братський районний суд задовільнив позови прокуратури щодо повернення у власність держави чотирьох ділянок лісового фонду, загальною площею понад 2,5 гектари та вартістю 8,2 мільйона гривень.