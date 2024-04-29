Пил, що залишився після ранкового дощу, 24 квітня. Фото: Дмитро Рябченко

Дощ з пилом Сахари, який випав зранку 24 квітня в Миколаєві та області не є шкідливим для здоров'я місцевих мешканців. Таке явище вже спостерігалось раніше.

Про це сказала заступниця начальника Миколаївського обласного центру з гідрометеорології Валентина Гур'єва у ефірі телеканалу «МАРТ».

Зранку 24 квітня у Миколаєві випав дощ, який залишив на автомобілях жовті плями та брудні розводи. Тоді з'ясувалось що причиною «брудного» дощу став пил з Сахари.

У центрі з гідрометеорології запевнили, що цей пил не становить загрози здоров'ю миколаївців.

— Наша хімлабораторія зробила аналізи і виявила, що все в межах норми, нічого небезпечного немає, — запевнила Валентина Гур'єва.

За її словами, це явище вже траплялось у Миколаєві у 2007 році. Однак цього разу у місті випав дощ і пил осів, тому більше миколаївців змогли його побачити.

— Це було незвичне для нас. Місцеві навіть пам'ятають, як задувало у вікна в будівлі. Але тоді він був пилом, його можна було відчути на подих. Також ще були випадки, коли були осади у вигляді снігу, він був бурого кольору. Теж тоді думали, що це щось небезпечне, а це той самий пил з Сахари. Я не можу сказати, що ці випадки стали більш системні. Просто раніше не було смартфонів, щоб кожен міг фіксувати, показувати, що таке трапляється, — сказала вона.

Валентина Гур'єва додала, що це явище можна спостерігати під час потоку повітряних мас з півдня.

Що відомо про пил із Сахари?

31 березня «НикВести» повідомляли, що пил із Сахари, який дістався Європи може повпливати на якість повітря у Миколаєві. Цей пил, зокрема, накрив Німеччину, Францію та Швейцарію. Небо над частиною Європи забарвилося в жовтувато-жовтогарячий колір через найдрібніші частинки піщаного пилу, який вітер доніс з пустелі.

Зранку 24 квітня в Миколаєві, випав дощ з пилом Сахари, залишивши на автомобілях деяких жителів плями та брудні розводи. Наступного дня, 23 квітня, Афіни та південні частини країни знову були огорнуті сахарським пилом, а відтінки жовтого та помаранчевого створили потойбічну атмосферу.

Пізніше у Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що небо над Україною очиститься протягом трьох днів після дощу.

Що з повітрям у Миколаєві?

У 2023 році Миколаїв посів четверте місце у рейтингу міст України з найзабрудненішим повітрям. Після чого екоорганізація SaveDnipro оприлюднила інформацію, що торік у Миколаєві зафіксували найвищу серед українських міст концентрацію формальдегіду у повітрі.

Раніше в експлейнері «НикВести» «Що з повітрям у Миколаєві та як формальдегід впливає на здоров‘я? Пояснюємо» ми пояснювали, як формальдегід впливає на якість повітря у Миколаєві.

Пізніше у Миколаївському обласному центрі з гідрометеорології пояснили, що формальдегід багато років є основним забруднювачем атмосферного повітря міста. Також фіксували перевищення діоксиду азоту.

Експерти пояснили, що перевищені норми можуть бути пов'язані як зі збільшенням автотранспорту, так і з можливою зміною виду палива, що використовується. А для зниження рівня формальдегіду у повітрі Миколаєву необхідно розробити програму екологічної безпеки атмосферного повітря у місті з урахуванням європейського досвіду.

Водночас у Миколаївському обласному центрі з гідрометеорології стверджують, що рівень формальдегіду у повітрі міста «не є критичним», попри те, що фіксується перевищення середньодобової гранично допустимої концентрації. Така ситуація, кажуть там, зберігається у місті протягом останніх 10 років.

Ще в 2020 році індекс якості повітря у Миколаєві досяг шкідливого для людини рівня. Найбільшими забруднювачами атмосферного повітря у 2021 році стали Миколаївський глиноземний завод, підприємство «Югцемент» та «Оператор газотранспортної системи «Миколаївгаз».

Загалом ситуація з найбільшими забруднювачами повітря на Миколаївщині зберігається із року в рік. За даними 2018 року, найбільшими забруднювачами повітря в регіоні також були Миколаївський глиноземний завод, «Югцемент» та «Миколаївгаз».